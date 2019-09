Mostra di artigianato de 'La bottega di corderia Palmi' a Palazzo Pesce

Da venerdì 6 a lunedì 9 settembre 2019 Palazzo Pesce ospita fra le sue mura la mostra di gioielli e artigianato realizzati dalla Corderia Palmi di Mola di Bari.



Un evento prestigioso per ammirare le creazioni originali completamente fatte a mano con filato in cotone prodotto in Italia specificamente per questo tipo di lavorazione e poi rivestito con filato effetto metallizzato.

Una meticolosa attenzione ai dettagli che si traduce anche nella certificazione di assenza di contenuto di metalli e nella scelta di chiusure di collane e monachelle di orecchini in argento 925/1000.



Funai di quarta generazione, gli artigiani della Corderia Palmi rendono sempre più bella la Puglia: il loro progetto si è infatti arricchito con un’altra produzione di Concept_nr_l con pietre preziose, mezzi cristalli e pietre naturali. Agata burattata, angelite, diaspro e altre gemme sono state intrecciate ai filati per creare oggetti unici e irripetibili.



Un appuntamento che coniuga la bellezza degli oggetti d’arte, la lucentezza dei gioielli e la sapienza delle mani che li creano.