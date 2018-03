A Palazzo Pesce di Mola di Bari la mostra "Donne innamorate" nel mondo di Don Miguel

Mercoledì 7 marzo alle ore 19.00 Palazzo Pesce inaugura la personale “Donne innamorate nel mondo di Miguel” del pittore Michele Demarino. Una mostra in Puglia interamente dedicata ai ritratti femminili, visti attraverso lo sguardo dell’autore.



Uno sguardo puro che mantiene inalterato l’amore per la propria madre, la colonna portante, la donna fra le donne. Ma pure uno sguardo irrequieto, fatto di tormento ed inquietudini; uno sguardo che divora le tele, che le fa esplodere di quei colori che, protagonisti assoluti, riescono a catturare l’anima di chi è ritratto e di chi osserva.



A presentare il vernissage saranno le parole di Antonella Linsalata, amica e sostenitrice prima ancora che insegnante di quel Don Miguel che disegna e colora tutto ciò che trova, carta, legno, ferro, dipinge tutto ciò che vede e ha nel suo portfolio più di mille opere tra disegni e sculture in ceramica. Che raccontano un’anima priva di schemi, innamorata dell’amore, antiaccademica e spontanea. L’anima di un pittore da molti definito il poeta del Blues and Soul.



INGRESSO LIBERO



7 – 16 marzo 2018 h 19.00 – 21.00| Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it