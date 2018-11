A Gravina in Puglia "Città della Rievocazione Storica" la Mostra Fotografica Nundinae (16° Raduno dei Cortei Storici 2018)

Sarà possibile ammirare le splendide foto inerenti l'evento, in una cornice suggestiva come il chiostro della chiesa di San Francesco (centro storico).

Tra i 50 fotografi presenti da tutta la Puglia sono stati selezionati i vincitori del 4° contest....