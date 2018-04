La mostra fotografica “Am’ a sci’ a la caravelle” alla Galleria SpazioGiovani

Martedì 24 aprile, alle ore 18.30, presso la Galleria “Spaziogiovani”, in via Venezia 41, la mostra fotografica “Am’ a sci’ a la caravelle”, organizzata dall’associazione culturale “I figuranti di San Nicola” .

In esposizione foto d’epoca relative ai cortei di San Nicola dagli anni ’50 agli anni ’80. In mostra anche una parte della “Caravella” realizzata per la manifestazione del 1951, gli attrezzi d’epoca e la rassegna stampa della sagra a partire dagli anni ’20.

La mostra sarà visitabile fino al 30 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 21. L’ingresso è libero.