Mostra fotografica "Nel cuore del maggio ’68” di Philippe Gras

A cinquant’anni dall’inizio della più grande rivoluzione sociale del secolo scorso, l’Alliance française di Bari inaugura la mostra dedicata al reportage fotografico realizzato da Philippe Gras a Parigi durante il Maggio’68 e rinvenuto negli archivi dell’artista dopo la sua morte, nel 2007.



La mostra ci restituisce, attraverso quarantatré scatti in bianco e nero, l’immagine composita di una città fra manifestazioni e scontri, animata da tensioni ideali, scossa dalla violenza e da aria di cambiamento.



Il reportage di Philippe Gras si distingue da tanta iconografia legata al ‘68 per la capacità di coniugare uno sguardo empatico con una lettura ad ampio spettro dei complessi avvenimenti di cui è testimone, come l’occupazione della Sorbona e del teatro dell’Odéon - con i celebri interventi di Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire e Julian Beck - le barricate e i conflitti con le forze dell’ordine che infuocarono la notte del 24 maggio 1968; e ancora, le folle, i volti e le parole apparse su muri, monumenti e manifesti pubblicitari parigini.



Alle ore 18, una conversazione di Pasquale Martino, autore del libro "Bari 1968. Storia di un anno impavido" (Laterza 2008) che interverrà su questa "Strana primavera", imprevedibile e rivoluzionaria, una nascita e una genesi morale per chi aveva vent'anni o giù di li'. A Parigi, in Italia, nel mondo. Un anno, una stagione, un tempo memorabili.



Mostra visibile fino al 10/06



Fotografia: Boulevard Saint-Michel © Philippe Gras