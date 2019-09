A Locorotondo “Fragmenta”, Opere d’arte contemporanea di Francesco Spagnulo

“Fragmenta” è una mostra di opere d’arte contemporanea dell’artista e designer grottagliese Francesco Spagnulo realizzate attraverso il medium dei materiali ceramici.

Le opere offrono all’osservatore la possibilità di uno spunto di riflessione che indaga andando oltre il giudizio estetico, relativo alla qualità delle forme collocate negli spazi, al virtuosismo tecnico esecutivo, agli aspetti che riguardano la mimesi e la ricerca sui materiali.

Una ricerca artistica che presenta le opere non solo come una stratificazione di significati ma in particolare come un insieme di elementi che le caratterizza visivamente e di aspetti che coinvolgono la sfera emotiva dell’osservatore.

Il titolo, “Fragmenta”, non è casuale in quanto vuole alludere anche ai frammenti disordinati di un mondo che l’uomo ha costruito in un flusso entropico accelerato.

Defraudati da una visione comune e capacità di intenti si reagisce ripiegando su sè stessi come unico spazio di libertà di azione.

L’incapacità di intravedere e riconoscere un qualsiasi orizzonte di senso, al di là di sé stessi, porta alla frantumazione dei legami sociali e alla fossilizzazione della cultura dell’individualismo.

Francesco Spagnulo ha esposto in molti contesti nazionali oltre che in diverse edizioni del Concorso di Ceramica Contemporanea di Grottaglie.

“Fragmenta” è prodotta dalla società cooperativa Sistema Museo in collaborazione con il Comune di Locorotondo.

La mostra sarà visitabile fino al 21 settembre 2019.

