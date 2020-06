A Torre a Mare ''Artefatta'', la personale di pittura dell’artista Gianni Ciardo

Giovedì 25 giugno alle ore 19.00 presso il locale ON OFF (via Garibaldi n. 7 - Torre a Mare),sarà inaugurata la personale di pittura dell’artista Gianni Ciardo.

Per l’occasione sarà presente l’autore, che non mancherà di raccontare i suoi personali aneddoti legati alle sue opere. La mostra sarà visibile tutte le sere dalle ore 19.00 e fino a chiusura del locale.

L’ingresso nel pub sarà contingentato nel rispetto delle regole ANTICOVID-19. Si chiede preghiera di inserimento in agenda.