Lusso prêt-à-porter con Maria Elena Savini in mostra a Palazzo Pesce

Solo 3 giorni per scegliere il gioiello più adatto a te: dal 12 al 14 settembre nella galleria di Palazzo Pesce a Mola di Bari l’esposizione dei gioielli originali di Lussomediterraneo jewels.

Grazie al design delle nuove collezioni di gioielli di Maria Elena Savini, tutte potranno finalmente sfoggiare un autentico pezzo d’autore.

Lucidi pendenti, olive e cerase, i brillanti tesori di puglia, toni intensi, smalti, cristalline e metalli preziosi sedurranno tutte al primo sguardo.

La designer pugliese ha pensato a tutte le donne per questa esposizione si è dedicata oltre che alle voluttuose bestie marine a creare piccoli ed elaborati capolavori da indossare, imperdibili per la loro bellezza, sensualità, unicità e… prezzo.

Non mancheranno infatti nuovi sensualissimi octopus, uccelli dalle variazioni policrome e una nuovissima linea di bassorilievi dal fascino millenario.

Che aspetti? Indossa anche tu un piccolo capolavoro, sentiti unica ogni giorno con le collezioni di Lussomediterraneo jewels: non perdere l’occasione di poter aggiungere un tocco d’arte alla tua personale collezione di gioielli.



