“Incompleti”, a Bari la mostra personale di Monica Fabiano

Si terrà sabato 20 ottobre alle ore 19:00 in via Laterza 47 a Bari l’inaugurazione dello spazio espositivo / studio di tatuaggi Moby d’Ink Tattoo and Contemporary Art, uno spazio espositivo e studio di tatuaggi che nasce dal sogno di unire la passione per l’arte come l’abbiamo sempre intesa e il mondo dei tattoo.

In occasione dell’inaugurazione si terrà la mostra personale di Monica Fabiano, artista e tatuatrice nata a Bari.

Titolo mostra “Incompleti”

N° Opere 10 – Matita su cartoncino

Le opere presentano un senso di “non finito”, come se ad ogni soggetto mancasse qualcosa, alcuni disegni se uniti danno solo una finta impressione di completezza perche in realtà non combaciano tra loro, dando luogo a forme dissociate.