Plastica(mente), a Molfetta la mostra itinerante per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dei rifiuti nel mare Adriatico

Plastica(Mente). Si chiama così la mostra itinerante che si aprirà venerdì 7 settembre alle ore 10.00 presso La Chiesa della Morte, in via Sant’Orsola 36 a Molfetta, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dei rifiuti nel mare Adriatico.

La Mostra, organizzata dall’Associazione Armatori da Pesca di Molfetta in collaborazione con Legacoop e GAL Ponte Lama e con il patrocinio del Comune di Molfetta, sarà visitabile dal lunedì alla domenica (10.00 -13.00/ 18.00-21.00) fino al 27 settembre con ingresso libero.

L’iniziativa rientra nel più ampio Progetto Marine Litter REPAIR "Riduzione e Prevenzione, un approccio integrato alla gestione dei rifiuti marini nel mare Adriatico", finanziata dall’ Interreg Italy-Croatia (Programme co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund), che mira a rafforzare le modalità di gestione comune dei rifiuti marini in Italia e Croazia e a sviluppare soluzioni per ridurre e prevenire l’impatto dell’uomo sull’ambiente marino.

L’Associazione Armatori da Pesca di Molfetta arricchirà la tappa molfettese della mostra con una giornata di sensibilizzazione rivolta alla popolazione locale, ai turisti e ai più piccoli attraverso il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste locali.

I Partner del Progetto ML REPAIR sono Università Ca' Foscari Venezia; M.A.R.E. Soc. Coop.; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA; Limosa Soc. Coop.; Institute of Oceanography and Fisheries Split; Rera Sd; Association for Nature, Environment and Sustainable Development.