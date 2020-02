La mostra dell''artista Mimmo Avellis 'EROS EROSO 1970/2020' al Museo Civico di Bari

Mimmo Avellis in EROS EROSO 1970/2020 la mostra dal 5 febbraio – 8 marzo 2020 presso il Museo Civico Bari

A cura di Edoardo Trisciuzzi

Opening

Mercoledì 5 febbraio ore 19

Evento

Sabato 8 febbraio ore 19

Dialogo tra l'artista e il curatore, accompagnato da musica, reading e proiezione del documentario Periferico di AlexAvellis (30 min, 2017)

Con Mike Zonno e Liliana Chiari

Mimmo Avellis entra nella cabina del Museo Civico e, indossati i panni di Surrealman, festeggia i suoi primi cinquant’anni di carriera artistica con una mostra antologica dedicata alla prediletta tematica amorosa. Cinque decadi di ricerca inesausta, militante, capace di rinnovarsi costantemente per mezzo delle tecniche più diverse, acuta nell’interpretare i mutamenti e le contraddizioni locali con l’arma affilata dell’ironia.

BIOGRAFIA

L'immagine, quella con la I maiuscola, Mimmo l'ha inseguita per una vita: ferma nella fotografia, dinamica nei video d'Arte, fissa su metalli, tele e carta.

Inseguita per emozione, per allegria, per curiosità per i diversi ruoli: grafico, pittore, scultore, cineasta, critico... "pour la beauté du geste".

Mimmo nasce a Bitonto nel 1941, il giorno dell'attacco di Pearl Harbor.

Autodidatta, appassionato di letteratura, di politica e di miti greci, dopo una laurea in Giurisprudenza, nel 1970, decide di seguire un Corso di Grafica ad Urbino, che lo forma all'incisione.Dai collages giovanili agli assemblages metallici della maturità, ha sempre cercato di catturare il fascino ambiguo della Parola, dell'Immagine e del gioco della seduzione amorosa.In questa ricerca, ha zigzagato fra mostre personali e collettive, cartelle di acqueforti e serigrafie, video d'Arte, performances all'Expo Arte di Bari, volumi fotografici (Quelli che e Bari che...), l'ideazione di una rassegna inedita sul neo-surrealismo, "Il Nodo di Gordio" e la pubblicazione di libri di pastiches, pensieri e poesie (Amemipiace, Non sparate sull'artista...), contribuendo attivamente alla vita culturale pugliese.Dal 2013, ha partecipato alla creazione del Gruppo REC (Ricerca Estetica Contemporanea) con mostre, video e performances collettive.Il documentario di suo figlio Alex, Periferico (2017), il libro d'Arte Surrealman (2018), e questa mostra, Eros Eroso, ritessono il filo di un'opera di 50 anni, impregnata dal piacere estemporaneo dell'arte per l'arte.

Documentazione e progettazione: AlexAvellis

Grafica: Valeria Schino

Ringraziamenti

Alessandra Lama, Luca Cascella, Beppe Gernone

Catalogo/libro d'arte: Surrealman

Adda Editore (Bari 2018, edizione limitata)

Sito Web:

https://dolcezza084.wixsite.com/mimmo-avellis

Informazioni:

Museo Civico Bari

www.museocivicobari.it

Strada Sagges, 13 - Bari (centro storico, ingresso da Via Sparano)

(+39) 080 5772362 / info@museocivicobari.it

Orari: Lun-Mer-Gio: 10.00-18.00

Ven-Sab: 10.00-19.00

Dom: 10.00-14.00 Mar: Chiuso

Biglietti: Intero / Ridotto: 5€ / 3€

