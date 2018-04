A Polignano a Mare la mostra "Everytime you switch me off, I die. A little."

Like A Little Disaster è orgogliosa di presentare "Everytime you switch me off, I die. A little", un progetto che coinvolgerà le opere di Daniela Corbascio, Claude Eigan, Alexandra Koumantaki, Andrea Martinucci, Catalina Ouyang, David Stjernholm, Maurizio Vicerè e un dreamtale di Jonny Tanna.

Inaugurazione, Sabato 28 Aprile. Dalle ore 19.

La mostra proseguirà fino al 2 Giugno, solo su appuntamento.

Link: http://www.likealittledisaster.com/every-time-you-switch-me-off-i-die-a-little