Torna a Bari la tradizionale Mostra Ornitologica Internazionale del Mediterraneo

La rassegna pugliese, giunta quest’anno alla 17^ edizione, ripropone il magico incontro tra i pugliesi e il mondo naturale multicolore dei piccoli piumati domestici, assortito in un fantastico e sapiente mix di cromie, forme, movenze, canti, frutto del certosino lavoro di tanti appassionati ornitofili che con immenso amore e tanta dedizione, accudiscono, curano, gestiscono e riproducono creature alate di tantissime specie diverse, appartenenti alla fauna nazionale ed esotica, talora in versioni totalmente mutate in allevamento – per colorazione e/o morfologia – e pertanto assolutamente inesistenti e non ammirabili in Natura.

Tutti gli appassionati dal “pollice piumato” del centro-sud rinnovano quest’anno a Bari il tradizionale appuntamento con l’Ornitofilia di rango, allorché la Fiera del Levante torna ad essere meta di una fantastica migrazione di policromi uccellini domestici condotti alla rassegna pugliese dai loro allevatori, per il tradizionale ed ambito concorso di bellezza internazionale.

All’edizione 2018 della rassegna partecipano non solo tanti ornicoltori pugliesi e delle regioni limitrofe alla Puglia, ma anche uccellini di allevamento estero provenienti da: Turchia, Grecia, Albania, Regno Unito, Malta, Croazia e Slovenia.

L’edizione 2018 è poi particolarmente interessante sotto il profilo sociale, in quanto dedicata alla Pet Therapy ed in questo importante contesto di formazione educativa, gli animali d’affezione e gli uccellini familiari (pet), costituiscono degli importanti ausiliari e coterapeuti di varie patologie fisiche e del comportamento, ma anche come educatori di alterità e diversità biologica della Natura.

Sabato 3 novembre saranno presenti in mostra numerose scolaresche di Bari, accompagnate dai genitori, al fine di promuovere l’incontro tra i ragazzi ed il mondo naturale degli uccelli, opportunamente guidato in forma didattica da esperti della Associazione Ornicoltori Pugliesi organizzatrice della rassegna, quale mezzo di conoscenza ed approfondimento dell’ornitologia, del mondo degli alati con i suoi atavici, piccoli segreti.

E’ previsto come sempre l’afflusso in Fiera, sabato 3 e domenica 4 novembre di tantissimi appassionati con le proprie famiglie, per un rilassante weekend di passione e svago, interamente dedicato all’interessante galassia ornitologica.

Secondo recentissime stime della FEDIAF (European Pet Food Industry Federation), la federazione europea che riunisce le industrie produttrici di alimenti ed attrezzature destinati agli animali d’affezione (pet), in Europa dimorano nelle case dei cittadini ben 200 milioni di pets, con gli italiani in testa per numero di uccellini domestici (12,9 milioni di esemplari).

La fantastica periodica impiumata barese, si colloca dunque nel contesto di una consolidata tradizione nazionale che vede i cittadini del Belpaese notevolmente attratti ed interessati al mondo degli uccelli ed al loro razionale allevamento, vero antidoto alle spregevoli catture e ad ogni altro reato contro la conservazione dell’avifauna selvatica e degli habitat naturali.

L’ornitofilia amatoriale, preservando le specie piumate attraverso l’allevamento e la riproduzione in ambienti protetti, costituisce un’attività con risvolti di interesse pubblico e collettivo nel contesto di possibili ripopolamenti di specie selvatiche che versino in pericolo di estinzione negli ambienti naturali.

L’Ornitofilia amatoriale e sportiva è dunque sinonimo di svago, passione, formazione educativa dei più giovani, ma anche talora preziosa riserva biologica per specie di uccelli in pericolo.

Questi gli orari per visitare la tradizionale Internazionale Ornitologica del Mediterraneo:

Fiera del Levante – padiglione 9

Apertura al pubblico:

Sabato 3 novembre – ore 09:00-19:00 (orario continuato);

Domenica 4 novembre – ore 09:00-16:30 (orario continuato)

Prezzo del biglietto 5,00€ - ingresso gratuito per bambini sino a 10 anni.