Mostra personale di Aguinaldo Perrone "Aguìn, la materia della pubblicità"

La Neoartgallery è lieta di presentare la Mostra personale dell’artista AGUINALDO PERRONE intitolata “Aguìn – La materia della pubblicità” A cura di Alessandra Trapanà.

Le opere esposte sono tutte ispirate al cartellonismo, al quale oggi il mondo della grafica e della comunicazione pubblicitaria guardano con attenzione avendone giustamente considerato la sua importanza nel panorama delle arti figurative.

La mostra, articolata in due parti, offre allo spettatore una significativa selezione delle opere realizzate da Aguìn negli ultimi dieci anni della sua trentennale attività artistica.

Una prima parte è dedicata a “Le insegne” ovvero alla rappresentazione pittorica di marchi e prodotti alcuni dei quali sono citazioni di brand che hanno fatto la storia della réclame.

La seconda parte invece è “la materia della pubblicità” ovvero il ritratto dell’ ”affollamento” della pubblicità che oggi come un tempo occupava ogni spazio urbano. Le opere di Aguìn sono sempre realizzate su materiale povero, spesso di riciclo, nell’intenzione di comunicare il forte contrasto tra l’effimero del materiale che veicolava il messaggio (un tempo le pitture sui muri, dette “affiches murali”, e poi i manifesti) e l’eterna “memorabilità” del messaggio pubblicitario che, quando veniva comunicato attraverso l’arte, fu capace di diventare, grazie ai cartellonisti, una delle arti figurative più significative del ‘900, ancora oggi molto apprezzata e ricercata da archivi e collezionisti di tutto il mondo.

Aguinaldo Perrone (Aguìn), Bari, 1967. Artista pubblicitario, ha esposto a Berlino, New York, Amsterdam ed è stato presente alla 54ma Biennale di Venezia - Padiglione Puglia.

Da oltre venticinque anni studia il cartellonismo, con particolare attenzione agli artisti anonimi o poco conosciuti.

Come autore di libri d’arte e di saggi ha pubblicato: “Aguìn, disegni” (Bari, Lithos, 2009); “Chiedete la luna” (Corato, Secop, 2013); “Il prodotto definitivamente superiore – riflessioni sul cartellonismo (Corato, Secop, 2014); “Fortunato Depero 1926 passaggio dalle Puglie” (Il Mio Libro.it, 2016); il “Catalogo ragionato di marchi inutili e manuale del cartellonista moderno” (Tipografia Favia, 2016); “Nell’ipotesi del cartellonismo” (Tipografia Vitetum, 2018); “Ditelo con cartellonismo”, con l’introduzione di Fusako Yusaki, Biblohaus, 2019).

Ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui quelli di Steven Heller e di Fusako Yusaki.

Dal 2014 è docente presso l’Accademia di Belle Arti di Bari per il corso di Storia dell’illustrazione e della pubblicità.



L'evento è patrocinato da: Regione Puglia - Assessorato all'industria turistica e culturale - Comune di Monopoli - Pro Loco Monopoli - Accademia di Belle Arti di Bari



Castello Carlo V – Sala delle Armi

Via Largo Castello,5 - Monopoli (BA)

Tel. +39 3491831081

alessandratrapana@neoartgallery.it



Inaugurazione

Venerdì 13 settembre 2019

Ore 19:00



Esposizione

13 - 15 settembre 2019

tutti i giorni ore 11 – 13 / 17 – 21



A cura di ALESSANDRA TRAPANA’



Immagine coordinata MAURIZIO MARRONE



INGRESSO GRATUITO



INFO:

