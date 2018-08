Mostra personale Renato Sciolan - La stanza dei ricordi

SCHEDA

Evento: Mostra personale di pittura del Maestro Renato Sciolan

Organizzatori : Comune di Rutigliano – Ass. Cultura.

Titolo: La stanza dei ricordi

Location: Sala Espositiva Museo Archeologico ” P.zza xx Settembre – Rutigliano (Bari)

Periodo: Dal 1 settembre all’8 settembre 2018 .

Ingresso : Libero e gratuito.

Tutti i giorni ore 19.00 alle ore 21.00 sabato e domenica 19.00 – 22.00

Vernissage: Sabato 1 settembre ore 20,00

Presenzia il Maestro;

Intervento : Autorità invitate

Sabato 1 settembre alle ore 20.00, con il patrocinio del Comune di Rutigliano - Bari, si inaugura la mostra personale dell’Artista Renato Sciolan dal titolo:LA STANZA DEI RICORDI

Il giorno 1 settembre alle ore 20.00, alla presenza di autorità e graditi ospiti, l’artista Renato Sciolan inaugurerà la propria mostra " La stanza dei Ricordi”, presso Il Museo Archeologico , sito in piazza XX Settembre a Rutigliano. La mostra, che gode del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Rutigliano è inserita nel cartellone dell'estate rutiglianese 2018, sarà visibile fino all’8 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, sabato e domenica sino alle 22.00, con ingresso libero e gratuito.



Dopo diverse bellissime mostre, l'artista barese ma residente in loco, da oltre quarant'anni colleziona presenze artistiche in esposizioni ed eventi nazionali ed internazionali, torna con un'altra imperdibile personale.

Il suo è un ritorno che vuole essere una sfida: emozionare immortalando nei suoi dipinti quegli attimi, quegli istanti che maggiormente lo hanno colpito e che sono rimasti indelebili nella memoria, con tutte le loro sfumature, dalle più grigie alle più luminose, dove la sua creatività si esprime in un contesto armonioso, ricco di effetti poetici.

La tranquillità raggiunta in tutte le sue rappresentazioni è la distesa e distaccata consapevolezza cosmica dei luoghi, come suggeriscono a volte i sogni, in maniera un po’ sorprendente come quando ci sovviene di un tempo, quell’attimo dalla memoria, il dettaglio, che l’artista ci riconsegna in modo indelebile, come un percorso visivo dell’anima, il suo impegno di testimone, percorre strada nell’arduità dei contenuti e svela un bisogno d’abbandono di se stesso, tramite la magia della gestualità, al mistero dell’apparire ponendo ad altri quanto gli urge dentro.

Ci si perde in racconti ed emozioni che tornano alla mente stimolati da colori che trasudano di sicurezze interiori che spaziano in un mondo idilliaco, quasi a voler sottolineare un rapporto privilegiato dell’essere in un abbandono romantico che è tenerezza e poesia.

Un titolo che appare un invito promettendo un viaggio coinvolgente nella dimensione emozionale non solo intima dell'artista, ma quale luogo comune di incontro in cui chiunque potrà ritrovarsi e rivivere momenti di un proprio passato incancellabile.



Otto giorni per apprezzare appieno la sensibilità e la delicatezza di questo artista, che pur definendosi "pittore impressionista", attraverso la rappresentazione delle sue opere sarà in grado di far ripercorrere sensazioni emozionali, molto spesso dimenticati.



Sito web: sciolanrenato.it

Per informazioni cell. 3334674441