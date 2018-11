A Gravina in Puglia la II Edizione della Mostra di Presepi - Rassegna D'Arte Natalizia

Dal giorno 1 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 si terrà la 2 edizione della Mostra di Presepi - Rassegna D'Arte Natalizia presso la Casa della Cola Cola in Piazza Benedetto XIII, 24 a Gravina in Puglia. Ringrazio il Comune di Gravina in Puglia e gli sponsor per aver contribuito alla realizzazione dell'evento.