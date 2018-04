Mostra di pittura “Prospettive altre” presso la Galleria SpazioGiovani

La mostra di pittura “Prospettive altre” sarà ospitata anche a Bari a partire dall' 8 aprile. Nell'accogliente Galleria comunale Spaziogiovani, in via Venezia n. 41, sarà possibile ammirare le opere d'arte realizzate da giovani e adulti in situazione di fragilità dall' 8 al 15 aprile. Opere che hanno toccato da nord a sud la penisola visto che da Lecce, sede della fondazione Divergo promotrice dell'evento, si sono spostate ad Otranto, a Matera, a Torino, a Santeramo in Colle ed a Fano. Anche l’associazione Famiglia Dovuta parteciperà all’evento.

Una mostra itinerante ideata e curata dalla Fondazione Divergo e dal Laboratorio creativo Divergo inaugurata ed ospitata lo scorso maggio nella splendida cornice di Palazzo Vernazza a Lecce. In quell'occasione sono state annunciate le tre opere vincitrici su trentuno presentate.

Appuntamento domenica 8 aprile alle 19 per l'inaugurazione a cui parteciperà anche il coro "Manos Blancas" promosso dalle associazioni Famiglia Dovuta e MusicaInGioco di Bari. Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.