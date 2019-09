“Puglia colorata”: nella galleria SpazioGiovanila la mostra di Donato Sciannimanico

Venerdì 13 settembre, alle ore 18, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano interverrà, presso la galleria comunale Spaziogiovani (via Venezia 41), all’inaugurazione della mostra antologica “Puglia colorata”, a cura del pittore e illustratore barese Donato Sciannimanico.

Nell’antologia, composta in occasione della mostra, l’autore ha selezionato opere appartenenti a vari periodi della sua produzione artistica, dal 1999 al 2009.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile dal 13 al 21 settembre, tutti i giorni, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30.

A conclusione della mostra, sabato 21 settembre, alle ore 18.30, sarà presentato il romanzo tascabile “La Route du Soleil” (Le Flaneurs edizioni) di Mariano Argentieri.

Donato Sciannimanico

Nato a Bari, dove tuttora risiede, consegue il titolo di scenografo all’Accademia di Belle Arti. In qualità di pittore e illustratore collabora con case editrici, agenzie di pubblicità ed enti pubblici. Dal 1996 ha tenuto personali e partecipato a collettive. Nel 2003 e nel 2005 partecipa al concorso di illustrazione internazionale per il Salone del libro di Torino. Nel 2007 consegue il primo premio internazionale “la Scarpetta di Cenerentola” di Sant’Elpidio a Mare. Nel 2010 partecipa a Lucca Comics and Games e nel 2019 è in catalogo al concorso Arte e Design per la tutela ambientale di Pescara.