L'elegante e possente San Nicola in cartapesta di Luigia Bressan in mostra al Museo Civico Bari

Domenica 6 maggio alle ore 18,00 presso il Museo Civico di Bari Luigia Bressan, artista putignanese autrice di eleganti e apprezzate opere in cartapesta, farà dono alla città di Bari della statua di San Nicola che ha voluto realizzare in occasione delle festività nicolaiane per arricchire la collezione di opere contemporanee del museo.

Oltre all’autrice saranno presenti Silvio Maselli, assessore alle culture del Comune di Bari e Francesco Carofiglio, responsabile della gestione del Museo.

Durante la presentazione della scultura Maria Giaquinto e Giuseppe De Trizio dei Radicanto interpret eranno la Ninna nanna di San Nicola.

La scultura è completamente realizzata in cartapesta tradizionale ed è in linea con la ricerca stilistica e concettuale dell’artista che sviluppa un linguaggio nuovo che supera l’artigianato per farsi opera d’Arte. L’opera è rivestita da diverse tipologie di carte che ne determinano i colori e le consistenze.

San Nicola è ritratto in un gesto benedicente, il suo corpo è possente avvolto dalle nobili vesti di vescovo. Gli occhi guardano lo spettatore carichi di intensità.

La scultura sarà visitabile al piano terra del museo fino al 17 maggio 2018.

Successivamente entrerà a far parte della collezione museale al primo piano.

Museo Civico Bari, Strada Sagges, 13

Biglietto di ingresso:

Intero 5 euro – Ridotto 3 euro

Orari

Lun – Mer – Giov: 10.00 – 18.00

Ven – Sab: 10.00 – 19.00

Dom: 10.00 – 14.00

Martedì chiuso