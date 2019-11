La Mia Uganda: 25 scatti di Marilisa Modugno in mostra alla Galleria Spazio Giovani di Bari

L’Associazione Culturale Osservatorio Paola Labriola dal 29 novembre al 1 dicembre Galleria Spazio Giovani, via Venezia 41 Bari, organizza La Mia Uganda, mostra fotografica sull’esperienza fotografica di Marilisa Modugno in Uganda nel distretto di Kapeeka, al seguito della associazione “I bambini di Antonio Onlus” (ingresso libero - informazioni gabriella.morisco@libero.it 3398147446). Questa esperienza vissuta a stretto contatto con la popolazione dei villaggi, donne, uomini e bambini alle prese con una quotidianità articolata, spesso faticosa, ha dato vita ad un percorso fotografico composto da 25 scatti. In questa esposizione emozionante, vivida di colori, di luci e di ombre, si rivivono le emozioni attraverso lo sguardo dell’autrice. La realtà ritratta, spesso dura, non è mai priva di calorosa umanità e di dignità piena, in un viaggio dove l’attenzione e il rispetto dell’occhio di chi guarda ci apre ad un mondo accogliente pieno di possibilità. La mostra fotografica sarà accompagnata dalla narrazione in presenza di Marilisa Modugno.

La mostra inaugura il 29 novembre 2019 alle ore 19.00 Galleria Spazio Giovani, Bari via Venezia 41.