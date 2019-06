A Spazio Murat la a mostra collettiva e multidisciplinare "Souvenir"

Il territorio pugliese, le sue peculiarità, la sua storia e la sua luce, fonte d’ispirazione per le opere dei 13 artisti di nazionalità diverse coinvolti nella residenza artistica di Spazio Murat e 63rd 77th STEPS – Art Project Staircase, e che dal 27 giugno esporranno in Souvenir, la mostra collettiva e multidisciplinare, a conclusione di Souvenir Art Summer Camp, il campo estivo dedicato all'arte contemporanea, finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del Programma Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo.

Preview stampa, ore 16 alla presenza degli artisti e con Paola Lucente, di Spazio Murat, Fabio Santacroce, di 63rd 77th STEPS – Art Project Staircase, Silvio Maselli, assessore alla Cultura del Comune di Bari della prima giunta Decaro.

A seguire, alle 18, l’inaugurazione e l’apertura al pubblico, durante la quale sarà possibile assistere a delle performance dal vivo da parte di alcuni artisti presenti in mostra. Proprio dopo la cerimonia iniziale, alle 18.30, ci saranno Gianmaria Andreetta & Ivan Cheng; si prosegue alle 19 con AGF HYDRA e alle 19.15 con Isabella Mongelli. Alle 20 sarà la volta di Vincent de Hoÿm e a chiudere la serata, alle 21, l’artista Stefania Dipierro.

Gli artisti hanno lavorato giorno e notte per realizzare le oro opere site-specific, che verranno svelate in prima assoluta il 27 giugno, frutto del lavoro intenso svolto durante i laboratori e i workshop realizzati nel corso del Summer Camp. Attraverso le diverse attività, infatti, ogni artista si è lasciato coinvolgere in un viaggio immersivo che lo ha contaminato e ispirato nella produzione dell'opera da presentare al termine del percorso di residenza.

Le performance dal vivo lasceranno spazio a installazioni che ne mantengono e ne restituiscono la vitalità, ribaltando l’attività nella staticità, la presenza nell’assenza.

Nelle opere presentate dai tredici artisti - in esposizione dal 27 giugno al 4 agosto - si può notare come tutti abbiano lavorato sugli scostamenti costruiti tra significanti e significati, tra riconoscibilità e irriconoscibilità, conosciuto e sconosciuto; prendono forza dalle dislocazioni di senso, materiche e vocali, e sfruttano le potenzialità relazionali del dialogo e del contatto. In mostra ci sono: AGF Hydra (Italia), Alessandro Aiello (Italia), Gianmaria Andreetta (Svizzera), Mariantonietta Bagliato (Italia), Ivan Cheng (Australia), Stefania Dipierro (Italia), Jade Fourès-Varnier & Vincent de Hoÿm (Francia), Giuseppe Lana (Italia), Bruno Mokross (Germania), Isabella Mongelli (Italia), Evelyn Plaschg (Austria), Fabio Santacroce (Italia), Edin Zenun (Macedonia del Nord).

Ognuno ha utilizzato diversi linguaggi e materiali, testando e sfruttandone le potenzialità, il tutto per coinvolgere gli spettatori in esperienze che possono essere immersive o frammentarie, individuali o collettive. La selezione di opere dà forma a un percorso contrassegnato da riferimenti pop, animazioni, suoni, burattini, realtà virtuali. Souvenir permette di affrontare su più livelli e secondo diverse modalità, discorsi che abbracciano l’economia dell’arte, la sostenibilità, la dimensione socio-politica attuale e le relative dinamiche di potere, di produzione e riproduzione, le proporzioni tra comfort e disagio, tra familiare ed estraneo. Il percorso fa leva su varie forme di umanità, tramite elementi archetipici, leggendari, immaginari e reali rivisitati, (ri-)costruendo così un’architettura che ha fondamenta critiche ma propone accenni a modalità di vita alternative.

Al Souvenir Art Summer Camp hanno partecipato anche alcuni studenti delle Accademie di Belle Arti pugliesi, selezionati attraverso una call pubblica e artisti emergenti che hanno scelto di avvicinarsi ed essere coinvolti nella realizzazione di un progetto di arte così complesso e farne parte. Spazio Murat, infatti, ha offerto a una decina di questi giovani studenti-artisti la possibilità di assistere a tutti i workshop affidati agli artisti locali e internazionali in residenza e ad una lezione interattiva sul come orientarsi nel sistema dell’arte dopo l’accademia, oltre che affiancare gli artisti e assistere alla creazione dei loro progetti. Le residenze sono da sempre considerate un'occasione per giovani artisti di immergersi totalmente nella propria ricerca, di confrontarsi con altri artisti con esperienza e formazione diverse, di sperimentare, costruire e de-costruire la propria pratica artistica, di esporre e farsi conoscere. Ed è questo quello che Spazio Murat ha voluto fare per la sua terra.

Una pubblicazione, disegnata e studiata appositamente per accompagnare la mostra, riflette la poliedricità dell'intero progetto e ne richiama gli intenti: 12 cartoline raffiguranti lavori degli artisti sono inserite tra le pagine del libretto e possono essere estratte e riutilizzate, proprio come i Souvenir, i ricordi di un viaggio.

Souvenir Art Summer Camp e Souvenir sono stati organizzati da The Hub Bari srl, concessionario dello Spazio comunale, in collaborazione con 63rd 77th STEPS – Art Project Staircase.

Si ringraziano per il sostegno le Accademie di Belle Arti di Bari, di Foggia e di Lecce e i partecipanti ai laboratori per la loro preziosa partecipazione; per la documentazione Fabio Ingegno e Kabum, studio di produzione video, VFX e contenuti AR e VR.

63rd-77th STEPS- Art Project Staircase è un artist run space, ideato e gestito dall’artista Fabio Santacroce a partire da un segmento di scala condominiale (tra il 63° e 77° gradino), all’interno di un palazzo popolare a Bari. Dopo le prime mostre site-specific, il programma espositivo è attualmente articolato in mostre on line e off-site, intese come estensione fisica e metaforica di questo luogo residuale.

63rd-77th STEPS indaga e sprona i limiti e le potenzialità della periferia, ridefinendo le sue coordinate spazio-temporali; interroga i meccanismi e il senso del fare arte in relazione e subordinazione all’attuale scenario socio-politico.

SOUVENIR

DAL 27 giugno al 4 agosto 2019

Orari di apertura: martedì – sabato ore 11.00 - 20.00;

domenica ore 11.00 - 13.00 / 16:00 – 20:00

Ingresso libero durante l'inaugurazione del 27 Giugno 2019

Ingresso: 3 euro a partire dal giorno 28 Giugno 2019