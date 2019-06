L'arte della ceramica di Elvio Arancia in mostra a Spazio13

L'arte della ceramica di Elvio Arancia. In esposizione a Spazio ART sculture, piatti, piastrelle e tavoli creati da mani che fondano la loro sapienza in una tradizione millenaria e in un grandioso universo cromatico. Inaugurazione 8 giugno ore 19:00 costo 3 euro. Con la performance del musicista e compositore Salahaddin Roberto Re David "Sonorizzazioni Altre".

Dall'8 al 20 giugno 2019 ore 12:00 - 22:00