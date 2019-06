Alla galleria Spaziogiovani “La vera arte non si copia, la vera arte si crea” di Luciana Tomasicchio

Martedì 25 giugno, alle ore 19, nella galleria comunale Spaziogiovani, in via Venezia 41, si inaugura “La vera arte non si copia, la vera arte si crea”, a cura di Luciana Tomasicchio.

L’artista, insegnante e autodidatta, sin da bambina si appassiona ai colori e alla pittura. La forma, il movimento e le sue opere sono frutto di una continua ricerca e di creatività espansiva. Entra nella tela con forme quasi sempre femminili, genera e rigenera la donna e la natura insieme.

La mostra sarà visitabile fino al 30 giugno tutti i giorni, dalle ore 11 alle 12.30 e dalle ore 18.30 alle 21.30. L’ingresso è libero.