La mostra Dopin’ With vitomanoloroma (What’s Yours?) - Solo Show - presso la Galleria 206

206 La Galleria Unknownow è lieta di annunciare la Mostra personale Dopin’ With vitomanoloroma (What’s Yours?) il 13 dicembre 2019 .

Vito è un beatnik del futuro. Un rumore di fondo di cui non possiamo, né vogliamo,liberarci. La sua gioia nel lavorare è contagiosa. Attraverso le sue immagini, i segni parlanoil linguaggio mai dimenticato della psychedelia, in un gioco continuo tra dentro e fuori,reale e irreale che iper stimola le nostre sinapsi.Nei volti che appaiono nei lavori esposti in questa installazione-mostra, dall’esplicativotitolo di “Dopin’ with vitomanoloroma (what’s yours?)”, possiamo vedere la sua capacitàdi riprodurre la realtà in molteplici punti di vista e a tempo di musica.Se la forza dell’arte è la capacità di offrirci un mondo da guardare insieme, allora nondobbiamo dimenticare che il bello ha bisogno di leggerezza, grazia, attrattiva, vaghezza,potenza e infine, energia.

Vito Manolo Roma

Da Milano con base a Istanbul, Vito è un disegnatore che spazia dall’illustrazione al posterdesign, dalla stampa alla pittura.La sua ricerca si è lentamente diretta verso il mondo della psichedelia, in cui possiamotrovare soggetti caratterizzati da un segno netto, chiaro, duro, ma allo stesso tempo onirico e dinamico. Membro del collettivo Soulfinger, colleziona e seleziona dischi di black musicdegli anni ’60 e ’70. È un fermo sostenitore del linguaggio gergale e della cultura «nera»come origine di tantissime cose.

la mostra sarà visitabile fino al 25.01.2020

Galleria 206, via dei mille 206, Bari vernice venerdì 13 dicembre, 19.00-24.00

giovedì-domenica 18.00-21.00