Nell’ambito di Talos Festival a Ruvo di Puglia, ormai da tre anni la sperimentazione musicale incontra la danza contemporanea e di comunità grazie al progetto coreografico di Giulio De Leo della Compagnia Menhir. Grande attesa per l’evento speciale del 5 settembre Artivision+ (produzione Croazia/Italia). Alle ore 9 l’appuntamento è in Pinacoteca Comunale con il workshop In between the stars, tenuto da Jasmina Proličs, artista a tutto tondo: danzatrice, coreografa e pedagogo. A seguire la performance coreografica della stessa Proličs sarà accompagnata da Tamara Obrovac (voce, rumori e percussioni, flauto, corpo) in Love, the only possible truth nella splendida cornice del Chiostro dell’ex Convento dei Frati Minori Osservanti. L’intero evento è ad ingresso gratuito. A cura di Trafik Theatre Company in collaborazione con Compagnia Menhir e Sistema Garibaldi, progetto finanziato nel Programma Interreg Cbc Italia-Croazia 2014/2020 (Prima Call per progetti Standard+ – Asse Prioritario 3, Obbiettivo specifico 3.1 – Progetto “Enhancing touristic development and promotion throught prism of culture”). Maggiori informazioni sui social media di Compagnia Menhir e Talos Festival. Il programma completo è consultabile al seguente link bit.ly/Programma_TalosFestival2019

