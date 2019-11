Ciao Italia! Un secolo di immigrazione e di cultura italiana in Francia: la mostra a Bari

La mostra “Ciao Italia!” ripercorre la storia appassionante degli immigrati italiani in Francia dal Risorgimento agli anni della Dolce Vita attraverso sedici pannelli ispirati alla grande mostra del Musée National de l’histoire de l’immigration di Parigi. Intorno alla mostra, l’Alliance Française di Bari propone un programma votato alla multidisciplinarietà con proiezioni cinematografiche, concerti, visite guidate e dibattiti. Venerdì 15 novembre 2019 alle ore 18:30 presso il Museo Civico di Bari, l’Alliance Française di Bari inaugura la Mostra “Ciao Italia! Un secolo di immigrazione e di cultura italiana in Francia”. Nel XIX e nel XX secolo, circa 26 milioni di Italiani e Italiane emigrano per motivi sia economici che politici. Una parte di essi si dirige in Francia che all’epoca mancava di manodopera. Gli Italiani diventano così gli stranieri più numerosi in Francia dall’inizio del Novecento fino agli anni ‘60. Oggi commemorata, la loro integrazione non avvenne comunque senza intoppi. Tra diffidenza e desiderio, violenze e passioni, rifiuto e integrazione, la mostra Ciao Italia! narra questa storia evidenziando l’apporto degli Italiani alla società e alla cultura francesi. Ispirata alla grande mostra realizzata nel 2017 a Parigi, Ciao Italia! è ideata e realizzata, in questa versione itinerante, dal Palais de la Porte Dorée - Musée national de l’histoire de l’immigration de Paris e la sua circolazione in Italia è coordinata dall’Institut français Italia. L’ Alliance Française di Bari organizza visite guidate su prenotazione per gli istituti scolastici (a cura dei docenti Diane Guerrier e Michel Vergne). La mostra è ad ingresso libero è sarà aperta dal 15 novembre al 11 dicembre (Lun-Mer-Gio 10:00-18:00 / Ven-Sab 10:00-19:00 / Dom 10:00-14:00). Venerdì 15 novembre 2019 alle ore 20:30 presso l’Auditorium Diocesano Vallisa, l'Alliance française organizza il concerto “Ces Italiens qui ont fait la France!” rendendo omaggio ad artisti quali Yves Montand e Serge Reggiani. Nati in Italia ed emigrati ¬in Francia nell'età dell'infanzia negli anni '20, hanno fatto parte del vasto movimento migratorio transalpino iniziato alla fine del XIX secolo. ¬«Monstres sacrés » della scena francese, nelle loro canzoni le loro origini italiane non svaniscono mai. Con: Lisa Manosperti -Voce | Mike Zonno - Voce & Basso | Gianfranco Gabriele - Chitarra | Leonardo Di Gioia – Fisarmonica Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 19:00 presso il Museo Civico di Bari, l’Alliance française propone la proiezione del documentario “Ritals. Domani me ne vado” seguito da un dibattito insieme alle autrici Sophie Chiarello e Anna-Lisa Chiarello. Interverranno inoltre, Francesco Saverio Nisio, professore associato dell’Università di Foggia e critico cinematografico e Nicola D. Coniglio, docente di politica economica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Ritals è un racconto biografico, una sorta di saga familiare, che ripercorre la storia di Maria e Vincenzo e dei suoi fratelli che, a metà degli Anni ‘50, dal basso Salento emigrano a Parigi. Con uno sguardo volutamente e dichiaratamente intimista, al tempo stesso divertito e malinconico, le registe si inseriscono nella Storia con la ‘s’ maiuscola attraverso una porta privilegiata, quella del racconto di vita, della storia orale e delle immagini i super8, dove, però, l’interesse per il vissuto migratorio non ha lo scopo di confinare nel particolare, ma di aprire spazi di identificazione e di rimandi a vissuti collettivi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Ufficio Stampa Alliance Française di Bari Via Marchese di Montrone, 39 - 70122 Bari Tel. 0805210017 - www.alliancefrba.it - info@afbari.it