Diurnal Write: la Cina in mostra a Santeramo in Colle con la personale dell’artista internazionale Zhao Jun

Dal 24 Giugno al 2 Agosto, gli spazi della Biblioteca Comunale G. Colonna di Santeramo in Colle ospitano la mostra dal titolo Diurnal Write, una personale di Zhao Jun, artista e accademico cinese da tempo impegnato nello studio pratico e teorico della pittura, con una particolare ricerca sulla teoria dell’espressione figurativa. L’esposizione racchiude un concentrato essenziale del lungo percorso artistico espressivo di Zhao Jun. Il vernissage ha visto la partecipazione straordinaria del vicepremier Luigi Di Maio, del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Sottosegretario del Miur Salvatore Giuliano, accompagnati dal Sindaco di Santeramo Fabrizio Baldassarre. Gli illustri ospiti istituzionali, accolti dal Presidente dell’Associazione Hande Culture Pasquale Valentino e dalla curatrice della mostra, la dott.ssa Xiaowei Zhao, hanno potuto apprezzare i lavori più rappresentativi dell’ultimo ciclo artistico nato dall’estro del Prof. Zhao Jun, opere dallo straordinario impatto emotivo e capaci di evocare struggenti e poetiche suggestioni d’Oriente. Le opere di Zhao Jun sono state esposte nei maggiori Musei e Gallerie d’Arte in Cina e nel mondo, riscuotendo grande successo di critica e pubblico. E’ inoltre autore di numerose pubblicazioni sulla creazione e sulla ricerca teorica dell’arte contemporanea. Negli ultimi anni, ha portato avanti ricerche incentrate sulle tecniche pittoriche d’Oriente ed Occidente. La mostra di Zhao Jun, organizzata e curata dall’Associazione per l’interscambio artistico culturale Italia-Cina Hande Culture, sarà aperta sino al prossimo 2 agosto. Per l’alto valore culturale, la personale di Zhao Jun si pregia del patrocinio della China Academy of Art. orari mostra: 9.00 - 20.00 ingresso libero per info: 080/3036907