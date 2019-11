Alla Fondazione Pino Pascali l'inaugurazione della mostra Craft Lab: design e arte tra Italia e Grecia

Inaugura il 30 novembre 2019 alle 18 presso la Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare la mostra Craft Lab: design e arte tra Italia e Grecia, realizzata nell'ambito del progetto europeo Craft Lab - Residencies on the way from products to the AdriIonian design. L'esposizione presenta le opere prodotte dai giovani artisti nell'ambito dei laboratori che si sono svolti la scorsa estate nelle città di Gravina di Puglia, Grottaglie e Martina Franca, dedicati alle eccellenze dell'artigianato: mosaico, tessuto e ceramica. Gli artisti partecipanti saranno: Per la ceramica: Aurora Avvantaggiato, Roberto Ciardo, Valentina De Florio, Giovanni Diele, Giuseppe Digennaro, Roberto Farinacci, Bianca Maria Scarinci, Luigi Todaro, Arianna Tucci, Sandro Vestita; Per il tessuto: Sonia Amendolare, Giusi Maria Antolini, Irene Centronze, Marika Chirico, Aurelia Loconsole, Lucia Longano, Eugenia Naty, Paola Preziosa, Stefania Semeraro, Pierfederica Verdegiglio; Per il mosaico: Maurice Bellanova, Claudia Botrugno, Domiziana Desiante, Alice Di Nanna, Valentina Laterza, Angela Marrulli, Antonia Pellegrini, Francesca Ruggieri, Rossana Salvino, Anna Todisco. Grazie al progetto Craft Lab Residencies on the way from products to the AdriIonian design, nell’ambito del programma InterregGrecia-Italia, 30 giovani artisti, selezionati tramite open call, hanno infatti potuto lavorare con sei teachers e 3 technical operator intraprendendo insieme una magnifica avventura tra arte e artigianato. Antiche tecniche e mestieri sono stati infatti riattualizzati e rinnovati grazie alle nuove tecnologie e ai linguaggi dell’arte, promuovendo l’imprenditorialità giovanile e le opportunità di lavoro nel settore. La scorsa estate 2019 si sono svolti a Grottaglie i laboratori di ceramica (coordinati dai teachers Claudia Giannuli e Giorgio di Palma e dal tecnichal operator Luca Bochicchio); a Martina Franca quelli di tessuto (coordinati dai teachers Marisa Morea e Mariantonietta Bagliato e dalla tecnical operator Ida Chiatante); a Gravina di Puglia i percorsi sul mosaico (coordinati dai teachers Michele Giangrande e Angela Varvara e dalla technical operator Vera Belikova). Ogni laboratorio ha previsto delle sessioni pratiche di complessive 120 ore, da realizzarsi nel periodo di 4 settimane (30 ore per settimana) tra luglio e ottobre 2019, con pausa estiva nel mese di agosto. La partecipazione è stata completamente gratuita. Al termine dell’intero percorso i partecipanti ricevono una attestazione dettagliata del percorso seguito e delle esperienze realizzate, unitamente a servizi gratuiti di supporto tecnico per l’avvio di tre start up nei rami di riferimento, da localizzare in Puglia e nella Regione delle Isole Ionie. Grazie al progetto la Fondazione Pino Pascali ha potuto acquistare attrezzature specifiche e materiali necessari alla realizzazione dei laboratori. La mostra sarà completata da alcuni manufatti realizzati dagli artisti in dialogo con i colleghi selezionati in Grecia, nelle giornate di interscambio transnazionale svoltesi nelle città di Grottaglie, Martina Franca e Gravina di Puglia, dal 16 al 18 novembre. Gli artisti greci, provenienti da Corfù, Lefkada e Cefalonia, hanno lavorato insieme e hanno prodotto insieme oggetti e opere che saranno visibili presso la Fondazione Pino Pascali. Il Programma Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020 è un programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due stati membri (Italia e Grecia) con una quota nazionale. Il Programma ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni. Capofila del progettola Fondazione Pino Pascali con due partner italiani, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Bari e la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione Lavoro e due partner greci, l’Unione Regionale dei Comuni delle Isole Ioniche e la Camera di Commercio di Lefkada.