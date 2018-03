Mostra di pittura "Prospettive Altre": opere d'arte realizzate da giovani e adulti in situazione di fragilità

La mostra di pittura “Prospettive altre”sarà ospitata anche a Bari a partire dall' 8 aprile. Nell'accogliente Galleria comunale Spaziogiovani, in via Venezia n. 41, sarà possibile ammirare le opere d'arte realizzate da giovani e adulti in situazione di fragilità dall' 8 al 15 aprile. Opere che hanno toccato da nord a sud la penisola visto che da Lecce, sede della fondazione Divergo promotrice dell'evento, si sono spostate ad Otranto, a Matera, a Torino, a Santeramo in Colle ed a Fano.

Una mostra itinerante ideata e curata dalla Fondazione Divergo e dal Laboratorio creativo Divergo inaugurata ed ospitata lo scorso maggio nella splendida cornice di Palazzo Vernazza a Lecce. In quell'occasione sono state annunciate le tre opere vincitrici su trentuno presentate. La giuria composta da Andrea Dall’Asta, direttore della Galleria San Fedele di Milano, Antonio Thellung, artista e Massimo Ferrarotti presidente associazione culturale Spirale di Idee e della Galleria d'arte Spirale Milano, non ha avuto un compito facile. Come recita il comunicato pubblicato sul sito www.divergo.org, in tutte le opere presentate "è possibile cogliere lo spessore che assume l’espressione artistica quando il tratto, il segno, la pennellata emergono da una storia personale complessa e si fissano sul foglio con leggerezza, ma anche con sofferenza, divenendo rivelazione di un mondo interiore semplice e ricco, spesso difficile da raccontare, ma che manifesta nello stesso anelito alla bellezza una strada di dialogo e di comunicazione universale, che si fa appello e invocazione a ciascuno di noi."

Appuntamento domenica 8 aprile alle 19 per l'inaugurazione a cui parteciperà anche il coro "Manos Blancas" promosso dalle associazioni Famiglia Dovuta e MusicaInGioco di Bari. Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.