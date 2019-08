Una mostra dedicata a don Tonino Bello, a Molfetta: Sala dei Templari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

A Molfetta venerdì 6 settembre, alle ore 19:00 presso la sala dei Templari, in piazza municipio ci sarà l'inaugurazione della mostra "I giovani alla sequela del pensiero profetico di Don Tonino: immagini e icone" a cura dell'associazione "Con Don Tonino pe la solidarietà". La cittadinanza è inviata a partecipare. Qui di seguito un video che racconta il nostro amato vescovo di Molfetta Don Tonino realizzato e inserito sul canale youtube dell'associazione Oll Muvi, ai più conosciuti come I Love Molfetta. CLICCA E GUARDA IL VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=a54iHmTh86s L'esposizione sarà visibile sino a venerdì 16 settembre, dalle ore 10 am alle ore 1 am e nel pomeriggio dalle ore 6 pm alle 9 pm. #welcometomolfetta #tiportoinpuglia #TakeYoutoPUGLIA #ilovemolfetta