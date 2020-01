Seconda edizione di Motobenedizione dell’Associazione Angeli della Strada

L’Associazione "GLI ANGELI DELLA STRADA" MOTOSSOCCORSO - ODV gruppo di motociclisti volontari ha organizzato la seconda edizione di un incontro dedicato ai ragazzi divesamente abili ed in difficoltà sociale, una giornata con i BIKERS della Puglia e non solo.

L’evento di terrà a Bari domenica 12 gennaio 2020 alle ore 10.00 presso la Basilica di SAN NICOLA dove verrà celebrata la Santa Messa per i motociclisti e sarà impartita dal Priore la benedizione sul sagrato della Basilica a tutte le moto e piloti affinchè possano ricevere la protezione del Signore sulle attività di moto turismo per l’anno 2020.

Ospiti d’eccezione saranno i ragazzi dell’associazione IPID (Associazione Italiana Persone Down) che porteranno sull’altare con i motociclisti le offerte per la santa messa.

Altri ospiti d'eccezione saranni i ragazzi vittime di violenza della casa famiglia di Andria "ASSIEME ONLUS".

Successivamente in corteo con le moto, ed in sella alcuni dei ragazzi, con a capo IL TRENINO DELLA FELICITA' (con gli altri ragazzi) si sfilerà per le vie della città continuando fino al Motokartodromo dell’Adriatico sito a Polignano a Mare per continuare la giornata facendo giri in pista con tanta musica e food per tutti: motociclisti, ragazzi e genitori.

L'evento è organizzato con il Patrocinio del Comune di Bari e dell'assessorato allo Sport, della città Metropolitana e della Regione Puglia.

L'Associazione di Motociclisti Volontari ha voluto anche questa volta dedicare questo evento alle VITTIME DI STRADA.

Il programma:

ore 09:00 arrivo delle moto in Basilica

ore 10:30 Santa Messa

ore 11:30 cerimonia di benedizione sul sagrato della Basilica

ore 11:45 corteo dei motociclisti fino al Motokartrodomo dell’Adriatico – Polignano a Mare

ore 12:45 arrivo al Motokartrodomo, giri in pista e moto party con musica e food

ore 14:00 cerimonia di premiazione dei motociclisti.