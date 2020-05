Moving trio con Ottaviano, Laurentaci e Liberti, a Palazzo Pesce

Sabato 8 agosto 2020 alle ore 20.45 (I set) e 22.30 (II set) Palazzo Pesce si anima delle inedite geometrie sonore del “Moving Trio”, con Roberto Ottaviano ai sassofoni, Giampaolo Laurentaci al contrabbasso e Gianlivio Liberti alla batteria.



Un concerto in Puglia che parte dalla simmetria speculare del triangolo equilatero: tre lati uguali, tre angoli uguali, tre vertici e tre basi paritetici, gli uni al servizio degli altri. Ed è esattamente da questa premessa che il Moving Trio prende le mosse e dà vita a un live project che esprime tutto lo straordinario dinamismo musicale e intellettuale di cui i tre musicisti pugliesi, ormai da tempo presenti nel panorama nazionale e noti anche al pubblico d’oltre confine, sono capaci. Roberto Ottaviano, Giampaolo Laurentaci e Gianlivio Liberti si muovono ciascuno all’interno del proprio repertorio fatto di brani originali e standard jazz con estrema fluidità, abolendo i confini e le forme e costruendo dialoghi carichi di slancio emotivo, frutto della capacità di ascolto reciproco e dominio dello strumento.



Una serata esclusiva nella dimora nobiliare di Mola di Bari per ascoltare la small band di recentissima formazione tra interpretazioni scritte ed estemporanee, alla continua ricerca di stupore e meraviglia.



