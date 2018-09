A Palazzo Pesce Mpb, la musica popolare brasiliana insieme a Paola Arnesano e Vince Abbracciante

Sabato 23 febbraio 2019 alle ore 20.30 Palazzo Pesce vivrà tutte le emozioni della MPB, la musica popolare brasiliana, insieme a Paola Arnesano e Vince Abbracciante.



Un concerto in Puglia che celebrerà la musica carioca dall’inizio del XX secolo a oggi con tutta la gamma di sentimenti e stati d’animo viscerali di cui è intrisa. La “tristeza”, la “felicitade”, la “saudade”, lo “choro”, lungi dalla rabbia o dagli slanci di ribellione, raccontano la poesia dello struggimento per la terra, la natura, la storia. Attraverso un programma che va da Pixinguinha a Gonzaga, da Sivuca a Gismonti, da Barroso a Buarque, il canto eclettico di Paola Arnesano, docente di Canto jazz presso il Conservatorio di Bari, una carriera che la porta in giro per l’Europa, numerosi cd al suo attivo, anche in veste di autore, e collaborazioni con i più prestigiosi nomi internazionali del panorama jazz e non, sposa la maestria del fisarmonicista Vince Abbracciante, laurea in Fisarmonica classica con lode e menzione presso il Conservatorio di Matera, una attività concertistica che lo vede esibirsi nei cinque continenti insieme ai nomi più prestigiosi, e definito dal Dizionario del Jazz italiano 2014 “stella nascente della fisarmonica in Italia … padroneggia la fisarmonica come pochi e suona con talento qualsiasi genere musicale”.



Una serata all’insegna delle contaminazioni personali, dell’ironia e del divertimento perché, come dice Antonio Carlos Jobim: “la tristezza e la nostalgia hanno la stessa dignità della felicità in quanto condividono la stessa bellezza”.