Mr. Rain firma le copie del suo nuovo album Butterfly Effect alla Feltrinelli di Bari

Esce la versione 2.0 dell’album BUTTERFLY EFFECT di Mr.Rain, entrato in vetta nella classifica di vendita album Fimi/Gfk al suo debutto. L’album contiene i singoli Ipernova e I Grandi Non Piangono Mai (certificati Platino, con oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube) e 4 brani inediti. Mr. Rain incontra i fan e firma le copie del suo ultimo album.Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o al Feltrinelli Village di Santa Caterina e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018 DALLE ORE 15:00