Il rapper Mr. Rain incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

Dopo i successi dei singoli ‘I grandi non piangono mai’ e 'Carillon' (certificati Platino per le vendite), il 26 gennaio esce “BUTTERFLY EFFECT”, MR.RAIN l’one man band del rap italiano, incontrerà i fan e firmerà le copie del suo album. Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo 119 e ritira il pass* che dà accesso al firmacopie. *un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento .

VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018 DALLE ORE 18:30