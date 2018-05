Giovedì 24 maggio (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Origi nal Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è Deadpool 2, diretto da David Leitch e basato sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel, con Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin. Deadpool è un eroe atipico, decisamente fuori dagli schemi: dopo averlo ampiamente dimostrato nel primo film a lui dedicato, uscito due anni fa con grande successo di pubblico, l’eroe mascherato di rosso e nero cercherà di trovare un senso alla propria vita aiutando, a modo suo, un giovane mutante a non prendere la strada sbagliata.