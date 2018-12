Giovedì 13 dicembre (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) « Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è «The Grinch», film d'animazione diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier, e basato sull'omonimo racconto del 1957 scritto dal Dr. Seuss. La voce diBenedict Cumberbatch interpreta il protagonista. Il Grinch odia il Natale e fa di tutto per distruggerlo: ma l'incontro con la piccola Cindy Lou gli farà riscoprire i valori di questa Festa e la sua dolcezza.