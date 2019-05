A Sannicandro di Bari Musica, Cinema, Workshop, Incontri e Mercato con 'Mundi'

Con MUNDI 2019 si inonda la corte di Federico II di colori e delle mille storie del Mare, filo conduttore della nuova edizione. #CastelliInMare

Il viaggio ricomincia, continua, per tornare ad immaginare un nuovo modello di sviluppo ed integrazione per il Sud, attraverso un programma multidisciplinare e partecipato, dalla mattina alla notte, articolato in 5 sezioni:

Musica - con Live e Dj Set dal

Cinema - Proiezioni ed Incontri con Autori

Workshop - Per imparare e Scoprire

Incontri - Conoscere ed Ascoltare

Mercato - dove nasce la creatività

con attività per tutte le fasce d’età.



Qui il programma

Venerdì 31 Maggio

17.00 Workshop di costruzione dell’installazione monumentale ‘Le chant de L’exil’ in Piazza Castello a cura di Folklore Elettrico

18.00 Proiezione Oro Blu – Conversazioni dal Mare + incontro con i registi Andrea Ferrante e Mark Gernoize

19:30 Incontro Associazione Meridians Onlus / Racconto della missione di Volontariato Sanitario ‘From Puglia with Love’

20:30 Inaugurazione ‘Le chant de l’exil’ in Piazza Castello a cura di Folklore Elettrico

Mediterraneo Stage 20:30 – 24:00

M_Edwards dj set

KEL ASSOUF live

Gianni Denitto live

Underwater stage 24-03

Underwater Stage con Jolly Mare Don Carlos Sibson Origami

Origami

Sibson

Djdoncarlos Troja

JOLLY MARE

Sabato 1 Giugno

10.00 -1 Workshop - MUNDIXspaziotempo conBalazs Csizik ‘Waste Suprematism’

17.00 Workshop di Cinema – Lo straniero nel Cinema con Kauffman Scritture Creative

18.00 ’32 metri quadri di mare....di plastica’ workshop di creazione artistica per bambini a cura di @lapisandfilm

18.00 Proiezione Via della Felicità + incontro con regista Martina Di Tommaso

19:00 Visita guidata – Il castello dei Mundi a cura di Stupor Apuliae

19:30 Vernissage ‘L’ultima spiaggia’ – Conversazioni sul mare con i fotografi Paolo Moretti e Balazs Csizik, Niky Tauro

Underwater Stage

21:00 COLAPESCE presenta ISOLA DI FUOCO Live A/V + incontro

Mediterraneo Stage 23:00 – 2:00

Michele Baldassarre "Brino"

Muzungoo Education

Mina

Fatima Ferrari

Cambusa 23:00 – 2:00

Morgan Edwards

Vodkatheduck

Mikey Sibson

Domenica 2 Giugno

10:00 Domeniche Ecologiche – Passeggiata ecologica a cura di Millennials

17:00 Proiezione Paese Nostro + incontro con Centro Spraar+ Proiezioni UOMO ed incontro con cast ed autori

18:00 Violent Scenes ‘Dialoghi con Leucò’ di Cesare Pavese

Non esiste Arte senza Solidarietà. Per questo saranno donati i proventi dell'iniziativa a Associazione Meridians Onlus per finanziare la costruzione di un Centro Dialisi in Uganda.

