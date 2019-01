'Murgia' con Michele Sinisi a SPAZIOleARTI di Molfetta

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della stagione di prosa “GEOGRAFIE DEI SENTIMENTI” con lo spettacolo MURGIA

di e con Michele Sinisi progettoFarsa



Lo spettacolo è la narrazione di un viaggio di ritorno.

Un giovane natio delle Murge ignaro della sua identità di uomo e dei ritmi e idee del suo popolo, scopre per la prima volta quel paesaggio in una delle sue visite alla terra da cui è lontano.



Avverte il senso di quel fascino che confondeva allora con un povero e disgraziato sintomo di una cultura ai margini dell’utilità. Scopre la reale essenza di quel paesaggio, capisce di esserne addirittura una parte sostanziale. Sarà il paesaggio della sua memoria, avvertirà le inquietudini e i problemi del suo popolo come riflessi in quel paesaggio.



Restare? O lasciarla definitivamente quella terra, col rimorso, forse un domani, di non aver dato nulla per il suo riscatto?



Una storia surreale, affascinante, magica, dai ritmi vorticosi, in cui italiano e dialetto si mescolano. Un racconto che incanta e commuove lì dove spinge lo sguardo nella miseria di vite vissute semplicemente e dignitosamente.