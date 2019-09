Torna il “MurgiaFest - Ecofestival dell'Alta Murgia”

Al via, dal 13 al 15 Settembre 2019, la decima edizione del “MurgiaFest - Ecofestival dell'Alta Murgia”, ormai divenuto uno degli appuntamenti più attesi dell'estate murgiana.

L'edizione di quest'anno ha come tema il proverbio "Addo arrive chiande u zippe" e si svolgerà in Piazza Berlinguer, a Santeramo in Colle (BA),: l'Arci "Stand by;" Santeramo con il suo impegno costante di volontariato, ha teso la mano a tante realtà culturali promotrici della cura del territorio, realtà che spesso non hanno modo di emergere, creando una fitta rete di connessioni con il mondo degli artisti, delle associazioni, degli artigiani e dei commercianti.



PROGRAMMA

Per l'edizione 2019, l'Arci “Stand by;” ha deciso di condensare l'esperienza in tre giornate dedicate alla cultura, alla musica, alla natura ed alla promozione del territorio. Grazie alla preziosa segnalazione del Comune di Santeramo in Colle e Santeramo Estate - Turismo Eventi e Cultura, quest’anno il Murgiafest rientra nel programma “Ecofeste” finanziato dalla Regione Puglia.





Tutti i giorni

- Live Comic-reportage a cura di Ale Momentaneamente

- Mostra artistica a cura di MurgiArtz

- Mercatino dell’artigianato e handmade

- Stand enogastromici



Venerdì 13 Settembre



WELLNESS AREA

- Dalle ore 18.30 - Primitive Functional Movement – Open Day a cura di Energym Santeramo



KIDS AREA

- Ore 19.00 (replica ore 20.00) - Teatro dei burattini: Fortuna dove sei di e con Valentina Vecchio



ARENA CINEMA

- Ore 16.30 – 18.30 - Auditorium Sacro Cuore Santeramo - Introduzione alla regia, produzione e critica cinematografica per ragazzi (14 – 20 anni) a cura di Carmen Albergo (media educator e critico cinematografico SNCCI – Gruppo Puglia), Giuseppe Caponio (studente NABA Milano), Angela Petruzzelli (consigliera nazionale UCCA). Info e iscrizioni https://forms.gle/d7WiGy1EStwpZAna7



- Ore 20.30 - Piazza Berlinguer - Chiacchierata con il regista e visione del film: DA DO DA- Da una sponda all'altra (1994), di Nico Cirasola



MAIN STAGE

- Ore 21.30 - MELGA LIVE

- Ore 22.30 - Muiravale dub set from Muiravale Freetown LIVE





Sabato 14 Settembre



- Ore 17.00 – raduno Piazza Garibaldi - Visita guidata Centro storico Santeramo a cura di Fabio Sampaolo - Guida Turistica Santeramo. Contributo di 3€ (1€ soci Arci) - Info: f.sampaolo@gmail.com



WELLNESS AREA

- Dalle ore 16.30 alle 19.00 - Area olistica: Attività per il benessere del corpo e della mente a cura di Elvira Frak e Cristina Dimauro



ART AREA

- Dalle ore 17.30 - Live paiting in Piazza a cura di MurgiArtz



KIDS AREA

- Dalle ore 17.00 - Favole dal mondo a cura della Sezione scout CNGEI Santeramo



ARENA CINEMA

- Ore 16.30 – 18.30 - Auditorium Sacro Cuore Santeramo - Introduzione alla regia, produzione e critica cinematografica per ragazzi (14 – 20 anni) a cura di Carmen Albergo (media educator e critico cinematografico SNCCI – Gruppo Puglia), Giuseppe Caponio (studente NABA Milano), Angela Petruzzelli (consigliera nazionale UCCA). Info e iscrizioni https://forms.gle/d7WiGy1EStwpZAna7



- Ore 19.00 – Piazza Berlinguer - Conferenza: Vieni a filmare in Puglia! – Relazione tra Cinema e territorio.

Ne parliamo con Giuseppe Fraccalvieri (Gestore Cinema Splendor di Bari e presidente Arci Pierrot Le Fou), Antonio Borrelli (Vicepresidente nazionale UCCA e vice Presidente ARCI Movie Ponticelli), Cosimo Terlizzi (regista e sceneggiatore).



- Ore 20.30 - Piazza Berlinguer - Chiacchierata con il regista e visione del film: DEI (2018) di Cosimo Terlizzi



MAIN STAGE

- Ore 19.00 - Debate – dialoghi sui PRO e CONTRO a cura del Prof. Massimo Leone e Francesco Calabrese



- Ore 21.30 - Rosita LIVE



- Ore 22.30 - Atollo13 LIVE



Domenica 15 Settembre



- Ore 9.00 – raduno Piazza Berlinguer - Vivi di sana pianta - Escursione nella Murgia santermana finalizzato al riconoscimento erbe spontanee del nostro territorio a cura di AIDE Santeramo associazione indipendente Donne. Info e iscrizioni: https://forms.gle/7rq78x1vg1ebyEtg7



- Ore 13.00 - Il pranzo della tradizione a cura di AIDE Santeramo associazione indipendente Donne. (il menu prevede primo, secondo e dolce tipico santermano. Iscrizione da effettuare entro Sabato 14 Settembre presso lo stand all’interno del Murgiafest o all’indirizzo e-mail info@arcistandby.com)



WELLNESS AREA

- Dalle ore 16.30 alle 19.00 - Area olistica: Attività per il benessere del corpo e della mente a cura di Elvira Frak e Cristina Dimauro



ART AREA

- Dalle ore 17.30 - Live graffiti a cura di MurgiArtz



KIDS AREA

- Dalle ore 16.00 - Spazio libreria! Storie e laboratori a cura di Fabulab - Storie e laboratori



- Dalle ore 17.00 - Merenda a Chilometro Vero a cura di Nutrizionisti Senza Frontiere Puglia e Kanapa



- Ore 18.00 - Storie dal Bosco di e con Marianna Ezia Di Muro



ARENA CINEMA

- Ore 17.30 - L'albero genealogico della Murgia - Alla scoperta del passato lontano delle nostre famiglie a cura di Filippo Natuzzi (Santeramo Genealogia in Colle)



- Ore 20.00 - Santeramo ricordi perduti tra riti e credenze – proiezione corto documentario e dibattito a cura di AIDE Santeramo associazione indipendente Donne



MAIN STAGE

- Ore 19.00 - “Per chi Crea”: ARCI Puglia promuove il tour nazionale SIAE di Erica Mou. Intervengono Davide Giove (Presidente ARCI Puglia), Claudio Ongaro (OTRLive), Erica Mou (artista)



- Ore 21.30 - Paul Nose LIVE



- Ore 22.30 - Erica Mou LIVE