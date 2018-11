Aperture straordinarie di musei e gallerie d’arte, dibattiti, visite guidate e mercatini a 'Novello sotto il Castello'

Nella tre giorni di Novello sotto il Castello, Conversano accoglierà una serie di manifestazioni collaterali che coinvolgeranno tutta la città: dalle aperture straordinarie dei musei e delle gallerie d’arte, a convegni, dibattiti, presentazioni letterarie, visite guidate e mercatini dell’artigianato, riproposti dopo il grande successo della scorsa edizione.

Di seguito, la lista degli appuntamenti correlati a Novello sotto il Castello.

Mercatini dell’ARTIGIANATO

Corso Umberto I

Villa Garibaldi

“ARTERIA” Galleria d’Arte

Esposizione a cura de Associazione “FATTIdiCHINA”

Auditorium “San Giuseppe” - Via San Giuseppe

“GALLERIA Vì” Art Gallery di VITTORIANA RUTIGLIANO

Via Monsignor Lamberti – Largo Cattedrale

“GALLERIA CATTEDRALE”

Largo Cattedrale

“ILLUSIONE e MOVIMENTO” Esposizione d’Arte

Espongono: GIOVANNI PASCALE - AKA NINO,

ELEONORA BOSNA,

Colonnato del Chiostro Grande - Monastero di “San Benedetto”

Associazione Turistica “PRO LOCO CONVERSANO”

Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18

Apertura del Polo Museale “MUSECO”

9.00-13.00 | 16.00 -20.00

Sabato 17 novembre

Apertura Straordinaria dalle 20.00 alle 23.00 delle Chiese

. San Benedetto, con visita alla Cripta ed al Coro delle Badesse;

. Santa Chiara | San Cosma | Cattedrale;

Domenica 18 novembre

dalle 10.00 visite guidate alla città, al Castello dei Conti ed alla Pinacoteca Finoglio

Apertura Straordinaria dalle 18.00 alle 22.00 delle Chiese

. San Benedetto, con visita alla Cripta ed al Coro delle Badesse;

. Santa Chiara | San Cosma | Cattedrale.

Info e Prenotazioni Visite Guidate: 0804951228 – proloco.conversano@libero.it

Cooperativa “ARMIDA”

Servizi per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali - Visite Guidate - Attività Didattica

Info e Prenotazioni: 0804959510 – coop.armida@libero.it

IAT _ Ufficio di informazioni e accoglienza turistica - @VISITCONVERSANO

Info: 080 4956517 - iat@comune.conversano.ba.it

DIBATTITI, LABORATORI, INCONTRI E CONFERENZE

Mercoledì 14, dalle ore 19.00

Anteprima Novello Sotto Il Castello 2018

Ristorante “VITA PUGLIESE” – Via Ospedale, 15

a cura de: Associazione DEMOS

Presentazione del Libro “FESTA AL TRULLO” Les Flaneurs Edizioni

Introduce e Modera Gianluigi Rotunno, Associazione DEMOS

Interviene :

Chicca Maralfa – Autrice.

Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18, dalle ore 19.00

Sala Conferenze (P.T.) - Chiostro Grande, Monastero di “San Benedetto”

“LE PAROLE PER DIRLO” - Tutte le voci della narrazione: Musica, Letteratura, Comunicazione

a cura de: COLORE UNICO EXTRA-ORDINARY WAY

Venerdì 16, dalle ore 19.00

Area Esterna Pub “JALUKE” – Corso Domenico Morea

Presentazione del Libro “Un gelato buono da morire” di Dino Cassone

Les Flaneurs Edizioni

a cura de: Associazione PORTA DELLA TERRA

Presentano :

Eliana Zammataro – Alessio Rega;

Venerdì 16, dalle ore 21.00

Area Esterna Pub “JALUKE” – Corso Domenico Morea

“Menu 100% Vegetali e Naturali di prima qualità - BalloonMenu, dove la Tradizione incontra l'Innovazione”

a cura de: Balloon - Healthy Kitchen

Intervengono :

Martina Valsesia - fondatrice e titolare del progetto BalloonMenu;

Giuseppe Marzulli – Nutrizionista.

Sabato 17, dalle ore 10.00

Sala Conferenze del polo archivistico (II° P.) Monastero di “San Benedetto”

“CreativaMENTE” - Laboratorio espressivo sul tema dei diritti dell’infanzia

- Giornata Mondiale dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza -

a cura de: Cooperativa ITACA

Gratuito e aperto ai bambini dai 3 ai 10 anni - Gradita la prenotazione al numero 080 4958985

Sabato 17, dalle ore 19.00

Area Esterna Pub “JALUKE” – Corso Domenico Morea

“LEGGE sull’ENOTURISMO: Cosa cambia per gli amanti del Vino”

a cura de: COPAGRI, Confederazione Produttori Agricoli Puglia

Introduce e Modera Michele Peragine, Presidente A.G.A.P. Puglia

Intervengono :

Dario Stefano, Senatore della Repubblica;

Tommaso Battista, Presidente Regionale COPAGRI

Federico Quaranta, Linea Verde - RAI 1, Radio 2 - RAI;

Produttori Vinicoli del Pugliesi

Sabato 17, dalle ore 20.30

Area Esterna Pub “JALUKE” – Corso Domenico Morea

“ Non si butta niente

Il contrasto degli sprechi alimentari e il consumo responsabile ”

a cura de: Associazione DEMOS

Introduce e Modera Gianluigi Rotunno, Associazione DEMOS

Saluti :

Antonio Innamorato - Presidente Associazione “La Compagnia del Trullo”;

Pasquale Loiacono - Sindaco della Città di Conversano;

Intervengono :

Anna Maria Candela - Dirigente Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, Assessorato al Welfare, Regione Puglia

L’opportunità : “L’Avviso pubblico per finanziare Progetti per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e il recupero delle eccedenze”

Marco Ranieri – Ass. di promozione sociale “Farina 080” - Progetto Avanzi Popolo 2.0

L’esperienza “Esperienze partecipate di contrasto agli sprechi alimentari nella città di Bari”

Francesco Minunni, Assessore Att. Produttive e Agricoltura del Comune di Conversano

Don Michele Petruzzi, Responsabile CARITAS della Diocesi di Conversano-Monopoli

Giuseppe D’Ambruoso, imprenditore agroalimentare

Il patto di collaborazione “Soggetti pubblici e privati per la rete anti-spreco e il riuso delle eccedenze, per il contrasto alle povertà e la promozione del consumo responsabile

Sabato 17, dalle ore 18.30

Sala “Giovanni Ramunni” Pro Loco - Conversano

Presentazione del Libro “SCOPRIRE IL VINO” di Rosa D’Agostino

Les Flaneurs Edizioni

a cura de: Associazione PORTA DELLA TERRA

Presenta :

Cristiana Papazzisis;

Sabato 17, dalle ore 21.00

Sala “Giovanni Ramunni” Pro Loco - Conversano

Domenica 18, dalle ore 19.00

Area Esterna Pub “JALUKE” – Corso Domenico Morea

Presentazione del Libro “TUTTO IL BUONO CHE C’é” di Viviana Martiradonna

Les Flaneurs Edizioni

a cura de: Associazione PORTA DELLA TERRA

Presentano :

Eliana Zammataro – Alessio Rega;

Domenica 18, dalle ore 20.30

Area Esterna Pub “JALUKE” – Corso Domenico Morea

Domenica 18, dalle ore 21.30

Area Esterna Pub “JALUKE” – Corso Domenico Morea

Presentazione del Libro “INSEGUIRE UN FANTASMA” di Natale Cassano

Eretica Editore

a cura de: Associazione LA COMPAGNIA DEL TRULLO

Introduce e Modera Roberto Benigno

Interviene :

Natale Cassano - Autore;

Il ricchissimo programma di Novello sotto il Castello è in continuo aggiornamento su www.novellosottoilcastello.it, e sulla pagina Facebook dedicata. Per informazioni: info@novellosottoilcastello.it