Museo a cielo aperto, visita al cimitero monumentale di Bari

Domenica 15 ore 10.30 appuntamento con l’itinerario ”Musei a Cielo Aperto”. Alla scoperta dei più importanti cimiteri monumentali della Terra di Bari. Un percorso alla scoperta dell’architettura eclettica a cavallo tra due secoli – ottocento e novecento – una rispettosa passeggiata per un luogo in sacro, dove trovano spazio anche emozioni, eventi e fatti storici che lasciano spazio ai racconti profani. E tra sacro e profano, si fondono meravigliosamente le storie di ieri e di oggi che vogliamo raccontarvi.

I itinerario: Cimitero monumentale di Bari

Costo: 10 euro



Punto d’incontro: Piazzale degli Exultet c/o ingresso monumentale



Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico.