Concerto per chitarra e voce al Museo Civico di Bari "Tina e Frida. Creaciòn y Vida"

Per il ciclo di incontri musicali in occasione della mostra "Frida Kahlo nella casa azul, Macondo mito e realtà nelle fotografie di Leo Matiz", Museo Civico di Bari ospita sabato 10 febbraio alle ore 19:30 la performance musicale del New Jazz Sound Duo.

ll gruppo New Jazz Sound Duo dei due Artisti baresi Annarita Romito e Francesco Frank Rouge si tuffa nel fertile e profumato mare di una città del Sud, storicamente animata da forti fervori jazzistici. Un progetto musicale assolutamente “inedito”.

Annarita Romito (cantautrice, compositrice Jazz, scrittrice, artista eclettica e poliedrica) ha studiato, per più di dodici anni, presso la rinomata scuola jazz barese “Il Pentagramma”. Ha perfezionato gli studi in canto jazz con Mariella Carbonara e con Paola Arnesano per più di 8 anni. Con la stessa insegnante, insieme a Gianna Montecalvo, ha studiato tecnica corale; sempre con Paola Arnesano ha frequentato per 3 anni un corso di tecnica d'improvvisazione e con Guido Di Leone, armonia e composizione. Ha frequentato, per tre anni consecutivi, un corso di musica d'insieme con Felice Mezzina.

La sua carriera (per la quale ha ricevuto durante il suo percorso artistico svariati importanti riconoscimenti, premiazioni e consensi da parte di stampa e pubblico), ha inizio in giovane età.

Dal ’98 ad oggi, con varie formazioni, si esibisce in clubs e associazioni concertistiche di Bari e provincia. Inoltre, nel 2013, con la FaLvision Editore, ha pubblicato il suo primo libro. Un ampio progetto costituito da lavoro editoriale e da cd musicale jazz (dal titolo Tina e Frida: Creaciòn y Vida).

Francesco Frank Rouge (chitarrista, cantautore e compositore) è dotato di una voce dalla calda e grintosa timbrica. Musicista anch’egli, eclettico e comunicativo. Ha conseguito studi in canto presso la celeberrima Scuola di Mogol. Il suo, un bagaglio esperienziale e professionale derivante da un percorso, lungo anni, intriso di generi musicali come new wawe, pop, rock, punk…calcando palchi al fianco di grossi nomi del jazz-set della musica italiana e internazionale.

Il repertorio del New Jazz Sound Duo va dal gospel allo spiritual, dal jazz al blues, alla bossanova: spazia anche dai brani del cantautorato italiano ad alcune cover della musica leggera americana.

Per le caratteristiche artistiche dell’uno e dell’altra, e per le peculiarità stesse del “New Jazz Sound Duo… i due Artisti han voluto intitolare i live… ABITO NELL’ABITO. Abito nell’abito è un excursus musicale che intende far vivere al pubblico un viaggio in note intriso di emozioni e sensazioni che solo la musica è capace di evocare. Un incontro di vissuti che diviene esplosione di energie e pathos.

Ingresso: 10 euro

Per info e prenotazioni: 080/5772362 – info@museocivicobari.it