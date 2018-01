A Bari appuntamento con la Musica caraibica itinerante

Il 5 gennaio, lungo piazza del Ferrarese e via Sparano, la scuola di ballo di Barletta “Furor latino” coinvolgerà le migliori scuole di ballo di Bari e provincia in un evento con musica caraibica in tema natalizio, animazione di maestri vestiti da Babbo Natale, Renne e Pupazzi di neve. La proposta deriva dal fatto che le danze caraibiche mescolano, in modo allegro, ritmo, vivacità e sensualità. Sarà un'espressione di gioia, il cui vero spirito sarà quello di comunicare emozioni e sensazioni attraverso il ballo, facendo divertire grandi e piccini in un’atmosfera natalizia il più possibile inebriante.