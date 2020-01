Nel teatro Showville di Bari “Musica per la Città”

Mercoledì 22 gennaio, alle ore 21.00, nel teatro Showville di Bari (Via Giannini, 9) si terrà il concerto dal titolo “Musica per la Città” che vedrà sul palco l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana con l’Orchestra del liceo musicale del Convitto “D. Cirillo” di Bari.

L’iniziativa rientra nel progetto “City School” avviato dal Convitto “Cirillo” in rete con la Fondazione “Gianfranco Dioguardi”, l’Università degli Studi di Bari e l’Anci: un percorso di approfondimento formativo e progettuale condotto con i docenti e gli studenti degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, sul tema del governo della città.

Un’esperienza di apprendimento in aula e sul campo che ha coinvolto attivamente i ragazzi dentro i “cantieri” della trasformazione urbana della città. Il concerto “Musica per la Città”, intende celebrare quest’esperienza di incontro e di confronto tra scuola, città e amministrazione, attraversando le musiche e le parole dei principali cantautori italiani che, nei propri brani, hanno colto, poeticamente, la bellezza e le contraddizioni del vivere urbano.

Per l’occasione le due orchestre saranno dirette, in maniera alternata, dai maestri Giuseppe Camicia, Francesco Cassano, Leonardo Lospalluti, Rocco De Cia e Vito Andrea Morra, con la partecipazione delle seguenti voci soliste: Ester D’Anzieri, Silvio Lotito, Domenico Lombardi, Niccolò Tanzella, Michele Saracino, Sofia Cisternino, Nicola Amodio, Katia Barile, Sara Pofi e Joscelyne Kanjinda.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione dodici brani in sintonia con il tema della città in una sorta di esplorazione dei contenuti letterari e musicali di cantautori e gruppi musicali come Francesco de Gregori (La storia siamo noi), Giorgio Gaber (Com’è bella la città), Paolo Conte (Genova per noi), Equipe 84/Mogol (Tutta mia la città), Fabrizio De Andrè (La città vecchia e Dolcenera), Niccolò Fabi (Ho perso la città), Pino Daniele (Napule è), Lucio Dalla (La sera dei miracoli), Freddy Mercury (Barcellona), Mattia Bazar (Vacanze romane), John Kander e Fred Ebb (New York, New York).

Info biglietti: Botteghino teatro Showville - intero € 5,00 - ridotto € 3,00.