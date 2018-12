Musica, giochi e... Babbo Natale: Spazio 13 ospita 'Mamma... che gioia!'

Un bando promosso dal CSV San Nicola di Bari, centro per i servizi al Volontariato, per sostenere le idee delle associazioni di volontariato. L' associazione per il sostegno all'allattamento al seno 'Latte+Amore=Mammamia' si propone e nasce, cosi, il progetto 'Mamma ...che gioia!'

Una domenica mattina che regalerà emozioni. Un concerto di musica da camera, sul tema maternità, interpretata dalla cantante mezzosoprano e dal pianista de 'I Melodisti'. I bimbi potranno, intanto, divertirsi con attività varie e con 'Associazione Boom'. Non può mancare l'atmosfera del magico Natale, donataci dall'allestimento della casa di Babbo Natale di Hip Hip Urrà.

E poi..'Jingle Bells'... Arriva un ospite speciale...Babbo Natale. Tutti pronti a consegnare letterine e fare foto ricordo!

PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA

Info: Lattepiuamoreugualemammamia@hotmail.it



'I MELODISTI'

TERESA CARICOLA

“Una voce che ha molte frecce al proprio arco: calda, elegante, vellutata e dalle declinazioni ambigue e duttili” (Antonio Mocciola)

Cantante, pianista, ha approfondito il repertorio liederistico e della musica cameristica per amore del sodalizio prosa-suono e per le grandi possibilità interpretative che queste pagine donano all’esecutore curioso.

DUO CARICOLA-CICCHELLI

Artisti curiosi e duttili, hanno intrapreso la reciproca conoscenza artistica in ambito liederistico.

Si sono esibiti in svariate manifestazioni cameristiche riscuotendo sempre plausi dal pubblico.

Nata l’associazione I Melodisti ad opera del maestro Cicchelli, il mezzosoprano ha subito fatto parte della sua scuderia d’artisti.

Il progetto “Di Madri e Figli’ nasce a livello embrionale nel 2014 mentre il mezzosoprano cullava nel suo ventre il suo primo figlio ed è giunto a compimento sino alla nascita del suo secondo genito. Con questo programma si sono esibiti presso l’archivio di Stato di Bari, la Galleria Nazionale Deanna di Bitonto, la Sala delle Muse del Circolo Unione Bari in occasione dell'evento "di madri e figli... nel giardino della vita" per le associazioni C. I. F. ed A. M. C. I. e per la stagione artistica dell’associazione Giovanni Colafemmina ad Acquaviva delle Fonti.

'ASSOCIAZIONE BOOM'

L’associazione Boom nasce a Bari da tre ragazzi accomunati dall'esperienza e dalla passione per il mondo dell'animazione.

Ha come obiettivo il miglioramento professionale, sociale, artistico dei suoi soci attraverso l’arte dell’intrattenimento ludico-ricreativo.



'HIP HIP URRA''

Azienda di animazione, eventi e spettacoli.



'SIG. PAOLO CARADONNA'

Il volto ufficiale di Babbo Natale e San Nicola per la Città di Bari.