Musicabilia di Andrea Gargiulo ed Edoardo Altomare alla libreria Quintiliano

''Tutti apprezziamo la musica per ragioni, per così dire, “estetiche”, per la sua bellezza e per le emozioni che il suo ascolto è capace di suscitare.

C’è di più: in ogni cultura le persone cantano (e danzano) insieme, ed in ogni società una delle principali funzioni della musica è collettiva e comunitaria, basata sul vincolo interpersonale che essa è in grado di generare.

Negli ultimi decenni, inoltre, sono apparsi sempre più evidenti gli effetti benefici della musica impiegata come mezzo terapeutico e riabilitativo in bambini e adolescenti con diversa abilità, oltre che in numerosi disturbi neurologici e psichiatrici. In questo libro vengono illustrate le basi neuroscientifiche del potere terapeutico della musica, e si racconta l’esperienza condotta dall’Associazione MusicaInGioco, ispirata a El Sistema Abreu, e dei sorprendenti risultati della didattica sperimentale chiamata ‘reticolare’ in bambini con disturbi dello spettro autistico, dislessia ed altre forme di disabilità intellettiva, come proposta operativa per diffondere quest’opportunità.

E per “guarire” attraverso la bellezza e la seduzione della musica e la gioia della condivisione.''



con Andrea Gargiulo e Edoardo Altomare



Dialoga con gli autori Annamaria Minunno, giornalista



Andrea Gargiulo.

E' titolare di cattedra al Conservatorio di Bari, docente a contratto dell’Università del Salento e della scuola di musica di Fiesole.



Edoardo Altomare.

Medico dirigente della Asl Bari, è autore di numerosi saggi e articoli scientifici.



Sabato 24 febbraio alle ore 18,30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



MUSICABILIA

Disabilità, ''EL SISTEMA ABREU'' e Neuroscienze

di Andrea Gargiulo/Edoardo Altomare

Radici Future Produzioni



QUINTILIANO LA LIBRERIA

di marina Leo & C.Sas

Via Arcidiacono Giovanni,9

70124 Bari

info 080502665

Fb @quintilianolalibreria