Dopo il grande successo della prima molfettese lo scorso settembre, lo spettacolo Musical Shots torna in scena nella splendida cornice dello Showille di Bari.

All’interno di una dimensione teatrale e scenica appositamente costruita, saranno rappresentate pillole di 5 musical molto diversi tra loro ma ugualmente spettacolari.

Il romanticismo e i colori di LA LA LAND, l’energia rock di RENT, le atmosfere jazz di CHICAGO, l’ironia dissacrante di THE BOOK OF MORMON e l’esplosione di vitalità di MAMMA MIA.

5 quadri teatrali in una performance unica nel suo genere 5 ambientazioni diverse, costumi provenienti da Londra e NYC.



Con orchestra dal vivo diretta dal Maestro Giovanni Astorino (violoncellista e bassista di Caparezza) e composta dai migliori professionisti pugliesi, con la partecipazione straordinaria del Maestro Rino Corrieri (batterista di Caparezza) e del Maestro Alfonso Mastrapasqua (violino e chitarra).

Con un cast di 15 attori e cantanti e il corpo di ballo della Dance Company di Molfetta diretto da Antonella Battista.

Regia di Antonella Sallustio.

Direzione artistica di Pierluigi Capurso

Una produzione TIN PAN ALLEY



Fatevi trasportare per 2 ore nel mondo incantato di Broadway e del West End londinese. Sarà uno spettacolo “spettacolare”…

La grande magia del musical con la rara bellezza di una esecuzione completamente live.