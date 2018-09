"I Musicanti", le più belle melodie di Pino Daniele suonate live sul palco del TeatroTeam di Bari

“MUSICANTI” è un’opera teatrale originale, un musical oltre il musical, un vero e proprio spettacolo: una storia inedita da raccontare sulle straordinarie musiche tratte dall’immenso patrimonio del “musicante on the road” per eccellenza, l’indimenticato PINO DANIELE. Sul palco un cast di talentuosissimi artisti: Noemi Smorra, Alessandro D'auria, Maria Letizia Gorga, Enzo Casertano, Leandro Amato, Serena Pisa e Ciro Capano.

Le più belle melodie di Pino Daniele verranno suonate live sul palco da una band resident d’eccezione composta da celebri nomi e “amici” di Pino: Hosam Ramzy, percussioni; Elisabetta Serio, tastiere; Fabio Massimo Colasanti, chitarra; Alfredo Golino, batteria; Simone Salza e Mel Collins, sax; Jimmy Earl e Dario Deidda, basso. “MUSICANTI” racconta la storia di antonio, un uomo che torna a Napoli dopo 25 anni, dopo averla lasciata da bambino, alla morte della madre. Detesta questa città, ma ha ricevuto un lascito testamentario dal padre, uno storico locale del porto, oggi in crisi, si chiama ue' man, tutti temono che lui non veda l'ora di chiuderlo, ma... Ogni sera il pubblico potrà ascoltare, negli arrangiamenti originali, tra le altre: “NA TAZZULELLA ‘E CAFE’”, “A ME ME PIACE ’O BLUES”, “I SAY I STO ‘CCA”,” NAPULE E’”, “VIENTO”, “YES I KNOW MY WAY”, “JE SO’ PAZZO”, “CAMMINA CAMMINA”, “LAZZARI FELICI”, “MUSICA MUSICA”, “TUTTA N’ATA STORIA”, “QUANNO CHIOVE” e molte ancora...

Sabato 29 Dicembre 2018 ore 21

Domenica 30 Dicembre 2018 ore 18,30



PREZZI

Biglietto Standard:

Poltronissima VIP: € 43 + € 2*

Poltrona: € 36 + € 2*

Galleria: € 29 + € 2*





Biglietto Ridotto (giovani fino a 26 anni):

Poltrona: € 26





Biglietto Bambini (da 4 ai 12 anni):

Poltronissima VIP: € 31,50 + € 1*

Galleria: € 21 + € 1*





*: diritti di segreteria