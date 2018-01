My Chemical Romance tribute live al Fix It Live

Killjoys - My Chemical Romance Tribute è La Prima e Unica TRIBUTE dei My Chemical Romance in Italia...

Vi sorprenderà con LUCI, SUONI e COSTUMI fedelissimi agli originali!

Da un'Idea del cantante (Francesco Calisi), il progetto tributo ad una delle più grandi Rock Band mai esistite, nasce nell'Agosto del 2017.



I Killjoys sono composti da:



Giuseppe Antonio Scigliuto (Chitarra e Cori)

Giulio Porfido (Basso)

Alessandro Caforio (Chitarra e Cori)

Andrea Russo (Batteria)

Francesco Calisi (Voce e Chitarra)



Vi ricordiamo che Fix It Live non e' solo musica e' anche Hamburgheria e American Bar Vieni ad assaggiare le nostre specialità’ L’HAMBURGER VULCANO & PITA BURGER



- INGRESSO GRATUITO -



KILLJOYS MAKE SOME NOISE!